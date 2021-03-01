شكرا لقرائتكم خبر عن نهال عنبر ومنير مكرم يطلان مستشفى العجوزة لإنهاء إجراءات دفن يوسف شعبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل الفنانة نهال عنبر - مسؤول الملف الطبى فى نقابة الممثلين، والفنان منير مكرم عضو مجلس ادارة النقابة، إلى مستشفى العجوزة، للانتهاء من إجراءات خروج جثمان الراحل يوسف شعبان ودفنه في مقابر الأسرة باكتوبر، كما تتواجد أيضا سينا ابنة الفنان الراحل بالمستشفى لتشييع جثمان والدها بعد الانتهاء من الاجراءات

ورحل الفنان الكبير يوسف شعبان عن عالمنا أمس الأحد عن عمر يناهز 90 عاماً، متأثراً باصابته بفيروس كورونا، حيث دخل غرفة الرعاية المركزة الثلاثاء الماضى، وأجرى مسحة كورونا لمعرفة مرحلة الإصابة بالفيروس، كما أجرى الفحوصات اللازمة له، وتم إعطاؤه بروتوكول علاج فيروس كورونا، ولكن حالته الصحية تدهورت وتم وضعه على جهاز تنفس صناعى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة أمس.

يذكر أن يوسف شعبان كان قد صور عدد من مشاهده في مسلسل "ملوك الجدعنة" مع النجمين مصطفى شعبان وعمرو سعد في لبنان منذ أيام، ولكنه رحل قبل استكمال باقى دوره في العمل الذى يشارك في بطولته، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، دلال عبدالعزيز، محمد عبدالعظيم، ووليد فواز، وهو سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى

وقدم الفنان الكبير يوسف شعبان عددًا من الأدوار المهمة في مشواره الفني، الشخصيات التي لا تنسى وسوف تظل في ذاكرة كل محبيه، أبرزها شخصية "وهبي السوالمي"، فى مسلسل "الضوء الشارد"، حيث جسد شخصية الرجل الذي يحقق ثروة بطرق غير مشروعة، لينافس بها عائلة "العزازيزي"، ويلجأ لتزويج ابنته من كبيرهم "رفيع بيه"، حتى يتمكن من الوصول لطموحاته، المسلسل بطولة ممدوح عبد العليم، رانيا فريد شوقي، محمد رياض، ومن تأليف محمد صفاء عامر، وإخراج مجدي أبو عميرة.

كما تألق يوسف شعبان فى دوره بمسلسل "رأفت الهجان"، والذي قدم من خلاله شخصية رجل المخابرات "محسن ممتاز"، والذي يتولى مسؤولية تدريب "الهجان" حتى يتمكن من زرعه داخل إسرائيل كمواطن يهودي، المسلسل بطولة محمود عبد العزيز، يسرا، نبيل الحلفاوي، أحمد ماهر، وتأليف صالح مرسي، وإخراج يحيى العلمي.