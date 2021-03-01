شكرا لقرائتكم خبر عن الضهر والسند.. أبناء أحمد السقا يحتفلون فى عيد ميلاده بصور من الذكريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أبناء الفنان أحمد السقا، على الاحتفال بعيد ميلاد والدهم الــ48، الموافق اليوم 1 مارس، حيث نشر أبناؤه عددا من الصور التي تجمعهم معا للتعبير عن حبهم لوالدهم، إضافة إلى استعادة الذكريات الممتعة التى قضوها معًا.



السقا

ونشر حمزة وياسين ونادية السقا، صورا جمعتهم بوالدهم عبر حساباتهم الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "انستجرام"، حيث نشر ياسين السقا، صورا تجمعه بوالده في مراحل عمره المختلفة، منذ كان ياسين طفلًا صغيرًا حتى أصبح فى مرحلة الشباب، وعلق عليها: "عيد ميلاد سعيد.. ضهرى وسندى إلى الأبد.. أحبك يابابا".

فيما نشر حمزة السقا، عبر "ستورى" حسابه على "انستجرام"، مجموعة صور مع والده في مناسبات مختلفة، أبرزها صورة من كواليس "نسل الأغراب"، وعلق عليها: "شكرا لك على كل شىء.. أنت قدوتى وكل شىء بالنسبة لى.. أحبك كثيرا"، كما نشرت نادية السقا عبر "ستورى" حسابها على "انستجرام" صورا جمعتها بوالدها، وعلقت عليها:" أحبك كثيرا جدا يا أبى".



حمزة السقا



حمزة السقا يحتفل بوالدة



حمزة السقا واسرته



نادية السقا تحتفل بوالدها



نادية السـقا

على جانب آخر، يشار إلى أن النجم أحمد السقا، كان قد نشر برومو فيلمه الجديد "السرب"، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلق قائلا: "دم المصريين خط أحمر"، ومن المقرر طرح الفيلم في دور عرض السينمات خلال الفترة المقبلة.



حمزة السقا

وطرحت شركة سينرجى، برومو فيلم "السرب" للنجم أحمد السقا، والمقرر طرحه بدور عرض السينمات خلال الفترة المقبلة، والذى يتناول قصة حقيقية عن الضربة الجوية التي نفذتها القوات الجوية في ليبيا ضد داعش.



حمزة السقا



حمزة السقا

فيلم "السرب" يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش، وصور "السقا" عددًا من المشاهد في طريق الإسكندرية الصحراوي، ويشارك في بطولة العمل كل من: آسر ياسين ومحمود عبد المغني وعمرو عبد الجليل.



حمزة السقا

وقامت شركة سينرجي بإنتاج فيلم "السرب" وهو من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة كل من: أحمد السقا والفنانة هند صبري، والنجمة منى زكى، ودياب، وكريم فهمي، وآسر ياسين، وانضم شريف منير، ومحمود عبد المغني مؤخرًا لقائمة ضيوف شرف الفيلم.



السقا