شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة يوسف شعبان تصل مستشفى العجوزة لتشييع جثمان والدها لمثواه الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل، سيناء، ابنة الفنان الكبير الراحل يوسف شعبان، إلى مستشفى العجوزة لتشييع جثمان والدها إلى مثواه الأخير، حيث يتم حالياً الانتهاء من إجراءات خروج الجثمان وتصريح الدفن قبل الصلاة عليه فى المستشفى ودفنه بعد ذلك في مقابر الأسرة بأكتوبر، وذلك وسط تشديدات أمنية في محيط مستشفى العجوزة من أجل تأمين خروج الجثمان.

ورحل الفنان الكبير يوسف شعبان عن عالمنا أمس الأحد عن عمر يناهز 90 عاماً، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، حيث دخل غرفة الرعاية المركزة الثلاثاء الماضى، وأجرى مسحة كورونا لمعرفة مرحلة الإصابة بالفيروس، كما أجرى الفحوصات اللازمة له، وتم إعطاؤه بروتوكول علاج فيروس كورونا، ولكن حالته الصحية تدهورت وتم وضعه على جهاز تنفس صناعى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة أمس.

يذكر أن يوسف شعبان كان قد صور عدد من مشاهده في مسلسل "ملوك الجدعنة" مع النجمين مصطفى شعبان وعمرو سعد في لبنان منذ أيام، ولكنه رحل قبل استكمال باقى دوره في العمل الذى يشارك في بطولته، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، دلال عبدالعزيز، محمد عبدالعظيم، ووليد فواز، وهو سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.