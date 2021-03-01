شكرا لقرائتكم خبر عن دراما رمضان تعيد النجوم بعد غياب.. أبرزهم يحيى الفخرانى ومنى زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر الدراما المصرية بحالة انتعاش كانت سببا فى عودة عدد من النجوم الكبار،وأبرز النجوم الذين عادوإلى الشاشة الصغيرة مرة أخرى بعد سنوات يحيى الفخراني الذى سجل عودته إلى الدراما الرمضانية بعد غياب عامين في دور جديد عليه بمسلسل "نجيب زاهي زركش"ويجسد النجم الكبير يحيى الفخرانى دور محامٍ مخضرم خلال أحداث مسلسله الجديد "نجيب زاهى ذركش"، المقرر أن ينافس به في موسم دراما رمضان المقبل، حيث انطلق تصوير العمل منذ أكثر من شهرين في مدينة 6 أكتوبر بأحد المولات الكبرى.

يحيى الفخرانى

الفخرانى شكل ثنائيا ناحجا مع عبد الرحيم كمال خلال السنوات الأخيرة حيث قدما سوياً مسلسلات "شيخ العرب همام" عام 2010، و"الخواجة عبد القادر" عام 2012، و"دهشة" عام 2014، و"ونوس" عام 2016 والذى كان آخر تعاون بينهما.

وغاب يحيى الفخرانى عن دراما رمضان فى العامين الماضيين وانشغل بعرض مسرحيته "الملك لير" على فى القاهرة، والسفر لعرضها فى السعودية بموسم الرياض الترفيهى، حيث عرضت المسرحية هناك 4 ليال وحققت نجاحًا كبيرًا، إضافة إلى أنه كان يحضر لفيلم جديد يعود من خلاله للسينما بعد غياب سنوات طويلة ولكن تم تأجيله.

وكان آخر مسلسلات يحيى الفخرانى "بالحجم العائلى" فى رمضان 2018، تأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل فى أولى تجاربها بالتليفزيون، وبطولة يحيى الفخرانى، ميرفت أمين، يسرا اللوزى، وأحمد مجدى، وندا موسى، وركين سعد، وكارولين خليل، وعمر حسن يوسف، وشيماء سيف، وأحمد كرارة، ومحمد مهران، وديانا هشام وآخرين.

وتعود الفنانة منى زكي لجمهورها التليفزيون بعد غياب سنوات بمسلسل ” تقاطع طرق” في 2021، ويشارك في بطولته محمد فراج، ومحمد ممدوح، وتأليف وإخراج تامر محسن، والعمل يناقش قضايا الخيانة الزوجية في الدراما المصرية بشكل جديد.

كما تعود الفنانة دنيا سمير غانم للدراما بعد اخر عمل قدمته منذ سنوات وهو ”بدل الحدوتة تلاثة” بمسلسل ينتمي للطابع الكوميدى، تتعاون خلاله مرة أخرى مع المنتج الشاب هشام جمال، والمخرج وليد الحلفاوي.



عمرو يوسف عمرو يوسف

كذلك يعود الفنان عمرو يوسف لجمهور التليفزيون في دراما 2021 بعد انشغاله بتقديم افلام سينمائية طيلة الفترة الماضية ، وذلك بمسلسل ” الملك " انتاج سنيرجي واروما ، تروي أحداث المسلسل قصة الملك أحمس، ومسيرته في تحرير شمال وجنوب مصر بطرد الهكسوس من طيبة، المسلسل سيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب، في ثاني تعاون لهم مع عمرو يوسف بعد تعاونهم السابق في مسلسل طايع، والذي حقق نجاحاً كبيراً رمضان 2018، والإخراج لحسين المنباوي الذي سبق أن تعاون مع يوسف في مسلسل عد تنازلي، كما يشارك نخبة كبيرة من النجوم في بطولة العمل .

ويعود الفنان طارق لطفي بمسلسل ” القاهرة كابول” ويشارك في بطولته خالد الصاوي وفتحي عبد الوهاب، كما أعلنت الفنانة إلهام شاهين عودتها للدراما في موسم 2021 ،بمسلسل جديد بعنوان "حتة مني"، والذي بدأت تصوير أولى مشاهدة منذ أيام ويسجل عودتها إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب ما يقارب 5 سنوات، بعدما شاركت في تقديم الجزء السادس من مسلسل "ليالي الحلمية"، ويعتبر المسلسل البطولة المنفردة لها في الدراما بعد مسلسل "نظرية الجوافة" في 2013 ،وتدور قصة مسلسلها الجديد في 6 حكايات منفصلة في كل 5 حلقات.

كما يعود الفنان مصطفى قمر إلى الشاشة بعد غياب طويل وذلك بعد آخر أعماله في مسلسل "منتهى العشق" عام 2010 ،فقد بدأ النجم مصطفى قمر منذ فترة قريبة تصوير مسلسله الجديد "فارس بلا جواز"، تأليف فداء الشندويلى وإخراج معتز حسام، والمقرر أن ينافس به فى السباق الرمضانى المقبل، ويضم العمل العديد من النجمات اللاتى يشاركن كضيوف شرف فى كل حلقة.