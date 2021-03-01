نوال الزغبي في المرتبة الأولى.. “عقلي وقف”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: تصدّرت أغنية “عقلي وقف” للنجمة اللبنانية نوال الزغبي المرتبة الأولى في سباق “أفضل عشر أغاني” في لبنان لهذا الأسبوع، بحسب إحصاءات “وان تي في” الأسبوعية.

أغنية “عقلي وقف” من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع، وميكس، وماستر وسام عبد المنعم.

وحصد كليب أغنية “عقلي وقف” من إخراج فادي حداد أكثر من 4 ملايين مشاهدة منذ إصداره على القناة الرسمية لشركة “روتانا للصوتيات والمرئيات” بموقع “يوتيوب”.

نفيد بالذكر أن نوال الزغي ظهرت خلال الكليب بإطلالتين لافتتين على خشبة مسرح تقدّم عرضًا استعراضيًا برفقة مجموعة من الراقصين الذين يؤدّون أنواعاً من الرقصات، بين رقص الصالون والرقص الشعبي بوجود كراسي ملوّنة لعبوا دوراً في تصميم الرقصة.