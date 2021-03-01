بالفيديو – محمد الشرنوبي يكشف أصعب موقف عاشه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: حلّ النجم المصري محمد الشرنوبي بصحبة الفنانة الكبيرة يسرا ضيفين على الفنان أمير كرارة في الجزء الثاني من اللقة الخاصة بهما من برانمج “سهرانين” ، الذي يقدمه على قناة ONE، حيث كشف الشرنوبي عن أنه واجه موقفاً صعباً مع كلب في الشارع في طفولته، وسبب له خوفاً وعقدة من الكلاب.

وأوضح أن الكلب جرى وراءه في ذلك اليوم وضحك الناس من المنظر، فقرر أن يبتعد عن الكلاب تماماً.

في حين أكدت الفنانة يسرا، أنها تكلم كلبها وهي في السفر عبر الهاتف، ويستطيع الكلب التعرف على صوتها الذي يحفظه، ويبحث عنها في البيت ويبكي عندما لا يجدها.

يذكر أن الشرنوبي احتفل بنجاحه في مسلسل “لؤلؤ” لذي انتهى عرضه منذ أيام قليلة، حيث حقق نجاحاً كبيراً وتلقى ردود فعل واسعة عن دوره في المسلسل.

مسلسل “لؤلؤ” هو من بطولة محمد الشرنوبي ومي عمر، وأحمد زاهر وإدوارد ونرمين الفقي ونجلاء بدر وهيدي كرم.