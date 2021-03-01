لماذا بكت هند البلوشي على الهواء؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: دخلت الممثلة الكويتية هند البلوشي في نوبة بكاء حزناً على وفاة الفنان مشاري البلام الذي توفي قبل أيام إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك خلال حلولها ضيفةً على حلقة تأبين الفنان الراحل ضمن برنامج “عالسيف”.

وتحدثت البلوشي عن ذكرياتها مع النجم الراحل إذ وصفته بأنه يدخل الحياة والبهجة في موقع التصوير، وقالت: “كان نسمة الله يرحمه” وبعدها انهارت بالبكاء.

وقدمت البلوشي عزائها لعائلة النجم الراحل ولكل محبيه وقالت: “إحنا فقدنا إنسان حقيقي وأخ وصديق، لقد كان يملك قلب طفل”.

على جانب آخر، نشرت البلوشي صورة تجمعها بزوجها الفنان علي يوسف عبر خاصية ستوري في انستغرام، وطلبت من متابعيها الدعاء له بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد وكتبت: “اللهم يا من شفيت أيوب وكشفت الضر عن أيوب أشف زوجي علي وامسح عنه كل ألم اللهم أنت أعلم بحالته لا شفاء إلا شفائك ولا دواء إلا دوائك”. وأضافت: “اللهم اشفي زوجي من كورونا اللعينة”.

وأثار هذا المنشور حالة قلق بين الجمهور الذين تساءلوا عن وضع زوجها الصحي، واعتبر كثيرون أن حالته حرجة، بسبب ما كتبته النجمة.