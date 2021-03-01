نادين نجيم.. مجددًا أيقونة للجمال العربي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــرد: يتواصل التعاون بين النجمة اللبنانية نادين نجيم مع “ماك كوزمتيكس”، التي إختارتها لتكون الوجه الإعلاني لعلامتها التجارية في الشرق الأوسط.

وبعد أن نشرت منذ أيّام مقطعًا ترويجيًا مصوّرًا أثار تساؤلات المتابعين، كشفت نادين يوم أمس عن المجموعة الجديدة Black Cherry الخاصة بسلسلة “ماك نادين نجيم” #Macxnadine.

ولفتت نادين نجيم الأنظار بإطلالة مميّزة في صورة الإعلان الترويجي للمجموعة، وعلّقت: “من بعد ما شفتوا التيزر هلىء صار الوقت نعلن عن اعلان ماك الجديد اسحبوا على اليمين لتشوفوا الكوليشكن الجديدة “بلاك شيري ” شوفوا الستوري تتسجلوا وتكونوا من الأوائل تيحصلوا على الكوليكشن”.

وحصدت صورة الإعلان عشرات آلاف الإعجابات والتعليقات من المتابعين عبر موقع “إنستغرام”، ومن بينها تعليق لافت لأحد الناشطين قال فيه: “يتجدّد التعاون مع أيقونة الجمال”.

نفيد بالذكر أن نادين نجيم كانت قد كشفت في الأيام الماضية عن جلسة تصوير جديدة لها لصالح “ماك كوزمتيكس”. ولاقت الصور إعجاب وتفاعل الجمهور وحتى النجوم، ومنهم لطيفة، ومنى زكي، وندى أبو فرحات وزهير مراد وغيرهم. فباركت لها منى زكي وعلّقت بما معناه “مبروك على المجموعة الجديدة، تبدين رائعة”، أما لطيفة فكتبت بالفرنسية بما معناه ” أحببت ذلك”.