الأمير هاري: “أخاف أن يعيد تاريخ الأميرة ديانا نفسه”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: “أخشى أن يعيد التاريخ نفسه”.. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بهذه الجملة التي عبر بها الأمير هاري عن خوفه وقلقه خلال مقابلته هو وزوجته ميغان ماركل مع الإعلامية الأميركية أوبرا وينفري.

وقد أصدرت قناة CBS مقطعين ترويجيين موجزين من مقابلة وينفري مع ميغان وهاري المقرر عرضها في 7 مارس الجاري، تحدثا فيهما عن الأميرة الراحلة ديانا وعن أسباب تنحيهما عن واجباتهما الملكية.

وهذه أول مقابلة تلفزيونية يجريها الزوجين منذ انتقالهما إلى كاليفورنيا العام الماضي.

وقال هاري: “كان قلقي الأكبر هو أن يعيد التاريخ نفسه”، مشيراً على ما يبدو إلى والدته ديانا التي توفيت عن عمر يناهز 36 عاماً في حادث سيارة في باريس.

وخلال المقابلة، كان هاري (36 عاماً) جالساً بجوار ميغان (39 عاماً) ويمسك يدها وقال: “أنا مرتاح حقاً وسعيد لأنني أجلس وأتحدث وزوجتي إلى جانبي، لأنني لا أستطيع أن أتخيل ما كان عليه الحال بالنسبة لها (ديانا)، وهي تواجه الأوقات الصعبة بمفردها طوال تلك السنوات الماضية”.

وتابع: “لقد كانت أوقات صعبة بشكل لا يصدق بالنسبة لنا نحن الاثنين، ولكن على الأقل كان لدينا بعضنا الأخر”.

وفي مقطع الفيديو، قالت وينفري للزوجين: “لقد قلتم بعض الأشياء الصادمة هنا” بما في ذلك أن وضعهما كان “يصعب النجاة منه”، مشوقة الجمهور لما سيكشفان عنه خلال هذا اللقاء.

يشار إلى أن قصر باكنغهام قد أعلن الشهر الماضي أن الزوجين لن يعودا إلى حياتهما كأعضاء عاملين في العائلة البريطانية المالكة، لكن الأمير هاري قال في مقابلة مع جيمس كوردن في برنامج The Late Show الأميركي الأسبوع الماضي: “لم ننسحب أبداً، لن أرحل أبداً، سأساهم دائماً”.

وأضاف هاري إن الصحافة البريطانية خلقت “بيئة صعبة”، وكادت أن تدمر صحته العقلية، لكنه أصر على أنه “لم يبتعد” عن العائلة المالكة، مشيراً إلى أنه “تراجع بدلاً من التنحي”، وقال: “فعلت ما يفعله أي زوج، ما يفعله أي أب. لقد أردت إخراج عائلتي من هناك، لكننا لم ننسحب أبداً”.