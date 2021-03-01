شكرا لقرائتكم بشكل مفاجئ.. وفاة الفنانة المصرية أحلام الجريتلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صدمة جديدة تلقاها الوسط الفني المصري برحيل الفنانة أحلام الجريتلي عن عمر يناهز الـ70 عاماً، وذلك بعد ساعات من وفاة الفنان يوسف شعبان متأثراً بفيروس كورونا.

وفي تصريحات لـ "العربية.نت" أكدت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أن" أحلام الجريتلي توفيت بشكل مفاجئ في منزلها". وعبرت عنبر عن حزنها بعد الصدمات التي تعرض لها الوسط الفني بأكمله برحيل يوسف شعبان ومن بعده أحلام الجريتلي.

كما أوضحت أن الجريتلي كانت تقوم مؤخراً بتصوير عدد من الأعمال استعداداً لعرضها خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أنه سيتم تشييع جثمانها ظهر الاثنين في مقابر الأسرة بمنطقة العباسية.

أحلام الجريتلي

يذكر أن الفنانة الراحلة التي قدمت ما يزيد عن 250 عمل فني، كان آخرها مسلسلي "لؤلؤ" و"اللعبة"، هي صاحبة أصول شركسية وهي شقيقة الممثلة أنعام الجريتلي.

وعملت الراحلة لسنوات طويلة على خشبة المسرح وقدمت العديد من الأعمال، وكان لها مشاركات كوميدية في المسلسلات التي شاركت بها واشتهرت من خلالها.