صور| وصول نهال عنبر ومنير مكرم لمستشفى العجوزة لتشييع جثمان يوسف شعبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

وصلت منذ قليل، الفنانة نهال عنبر عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية إلى مستشفى العجوزة، كما وصل الفنان منير مكرم، لتشييع جثمان الفنان الراحل يوسف شعبان إلى مثواه الأخير.

وتوافد المشاركين والحضور للمشاركة في تشييع جثمان الفنان الكبير الراحل يوسف شعبان الذي وافته المنية أمس الأحد، إثر إصابته بفيروس كورونا.

ووضعت تشديدات أمنية في محيط مستشفى العجوزة من أجل تأمين خروج الجثمان، وكان نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، أعلن عن خبر الوفاة، يوم الأحد 28 فبراير.

ونشر "زكي" صورة للراحل يوسف شعبان، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "وداعا أستاذي وصديقي وحبيبي".

أصيب الفنان يوسف شعبان بفيروس كورونا يوم 23 فبراير وتم نقله مستشفى العجوزة.

آخر أعمال يوسف شعبان فيلم "الهرم الرابع" مع أحمد حاتم وتارا عماد وميرهان حسين ومحمود الجندي في عام 2016.