اليوم.. سارة الطباخ تنتظر الحكم في معارضتها على احكام حبسها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تعقد محكمة قسم أول الشيخ زايد اليوم الاثنين جلسة نظر المعارضة التي قدمتها المنتجة سارة الطباخ على الحكم الصادر يوم 14 ديسمبر الماضي بالحبس لمدة عامين بتهمة تبديد مبالغ مالية تخص المطرب محمد الشرنوبي.

وكانت المحكمة أعلنت في 9 فبراير الماضي قرارها بعقد الجلسة اليوم 1 مارس، للنظر في الطعن المقدم من المنتجة سارة الطباخ، على الحكم الصادر بحبسها لمدة عامين عن القضية رقم 1626 لسنة 2020جنح الشيخ زايد، بتهمة تبديد مبالغ مالية تخص الفنان محمد الشرنوبي.

وتشهد جلسة اليوم قرار المحكمة بعد النظر في المستندات المقدمة من الطرفين، إذ شهدت الجلسة الماضية، تقديم المستشار حسين هلال محامي الفنان محمد الشرنوبي مستندات تفيد صدور 3 أحكام أخرى بالحبس ضد المنتجة سارة الطباخ، بمجموع 7سنوات، وصدرت جميعها في نوفمبر الماضي عن محكمة الشيخ زايد، بتهمة تبديد مبالغ مالية تخص الشرنوبي"..

وتبادل الفنان محمد الشرنوبي والمنتجة سارة الطباخ، رفع الدعاوى القضائية والبلاغات، إذ اتهمهما بتبديد أمواله، فيما قامت المنتجة بإتهامه بسرقة "سكوتر" والإخلال لبنود التعافد بينهما.