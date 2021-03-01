تشديدات أمنية لتأمين خروج جثمان يوسف شعبان من مستشفى العجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

وضعت تشديدات أمنية من أجل تأمين خروج جثمان الفنان يوسف شعبان من مستشفى العجوزة، حيث تواجد عدد من قيادات الشرطة والمرور أمام المستشفى.

وتوفي شعبان أمس الأحد، داخل مستشفى العجوزة إثر إصابته بفيروس كورونا.

وكان نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، أعلن عن وفاة الفنان الكبير يوسف شعبان، يوم الأحد 28 فبراير.

ونشر "زكي" صورة للراحل يوسف شعبان، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "وداعا أستاذي وصديقي وحبيبي".

أصيب الفنان يوسف شعبان بفيروس كورونا يوم 23 فبراير وتم نقله مستشفى العجوزة.

آخر أعمال يوسف شعبان فيلم "الهرم الرابع" مع أحمد حاتم وتارا عماد وميرهان حسين ومحمود الجندي في عام 2016.