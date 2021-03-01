4 زيجات في حياة يوسف شعبان.. فنانتان وأميرة وكويتية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

رحل عن عالمنا، اليوم الأحد، الفنان الكبير يوسف شعبان، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك عن عمر يناهز 90 عاما.

وفي حياة يوسف شعبان، أكثر من زوجة، وأولى زيجاته كانت من الفنانة ليلى طاهر بعدما تعارفا أثناء تصوير مسلسل "الحب الكبير" عام 1963، واستمر زواجهما أربع سنوات فقط ثم انفصلا بعد وقوع الطلاق ثلاث مرات.

الزيجة الثانية في حياة الراحل، كانت من الأميرة نادية إسماعيل شيرين ابنة الأميرة فوزية بنت فؤاد الأول شقيقة الملك فاروق، وأنجب منها ابنته الكبرى "سيناء".

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زيجة يوسف شعبان الثالثة كانت من من الفنانة سهام فتحي والتي رحلت عن عالمنا قبل 3 أعوام، ولكنه سرعان ما انفصل عنها، وبعدها فرضت سياجا حول حياتها الشخصية.

قبل أن يتزوج للمرة الرابعة من الكويتية إيمان خالد الشريعان، وأنجب منها ابنته الإعلامية زينب يوسف شعبان، مقدمة برنامج "ليالي الكويت" عبر شاشة تلفزيون الكويت، وابنه "مراد" الذي يدرس في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقضى يوسف شعبان مع زوجته "إيمان" نحو 30 عاما ولم يفرقهما سوى رحيله عن عالمنا.

ولد النجم الكبير في حي شبرا بالقاهرة 16 يوليو 1931، درس في كلية الحقوق التابعة لجامعة عين شمس، وخلال دراسته الجامعية تعرف على الفنان كرم مطاوع الذي نصحه بالانضمام إلى فريق التمثيل في الكلية، ومن بعدها سحب أوراقه من الجامعة وهو في السنة الثالثة لكي يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذي تخرج منه في عام 1962.

ومن أبرز مشاركات الفنان الكبير السينمائية: "ميرامار، أم العروسة، للرجال فقط، معبودة الجماهير، مراتي مدير عام"، كما قدّم للتليفزيون العديد من المسلسلات المتميزة، منها: "الشهد والدموع، الوتد، الضوء الشارد، المال والبنون" وغيرها.

آخر أعمال يوسف شعبان فيلم "الهرم الرابع" مع أحمد حاتم وتارا عماد وميرهان حسين ومحمود الجندي في عام 2016.