من "الطيران والبوليس" إلى التمثيل.. قصة "لافتة" غيّرت حياة يوسف شعبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

توفي الفنان القدير يوسف شعبان، يوم الأحد، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، داخل مستشفى العجوزة.

يوسف شعبان ولد في حي شبرا بالقاهرة 16 يوليو 1931، وفي حوار له ببرنامج "ليالي الكويت"؛ روى قصة "لافتة" غيّرت مسار حياته منذ الطفولة، قائلا: "لما كنت في مرحلة الثانوية العامة كنت غاوي (الرسم)، وبعدها لقيت نفسي مش مرتاح في حكاية الرسم دي.. وحسيت إن فيه حاجة شغلاني، وذات مرة لقيت يافطة في حوش المدرسة مكتوب عليها (على من يريد الانضمام إلى فريق التمثيل بالمدرسة الحضور بعد انتهاء الحصص) فتوجهت إليها".

أضاف: "هناك لقيت المشرف المسرحي والأستاذ صلاح سرحان الله يرحمه، شقيق الفنان الكبير شكري سرحان، وكنت بمدرسة التوفيقية بشبرا التي كانت من ضمن أكبر ٤ مدارس، وكان فيه حاجة تقليدية إن كل مدرسة يكون فيها فرقة تمثيل، ويتنافسون على مسرح الأزبكية، وهناك تقابلت مع زملاء الدراسة لطفي عبدالحميد والمرحوم العظيم بليغ حمدي الذي كان في سنة رابعة وأنا كنت في سنة أولى، والثانوية العامة وقتها كان اسمها التوجيهية وكانت 5 سنوات".

وتابع: "كنت هدخل كلية الطيران ولكن رفضت في النهاية بسبب والدتي، لأنها بمجرد ما سمعت إني عايز أدخلها انهارت من البكاء، والطيارة بالنسبة للستات الكبيرة في الفترة دي كان شيء مرعب، ومرضتش أزعلها".

وأوضح: "قدمت على كلية البوليس.. ونجحت في كل حاجة وكنت بلعب رياضة وكان معايا، بطولة مبارزة من الثانوية، فرحبوا بيا جدا في البوليس، وكان فاضلي كشف الهيئة، وللأسف سقطت فيه، ودي كانت إرادة ربنا سبحانه وتعالى، وكان قدامي صديق جسمه تخين ونجح في الهيئة وأنا فشلت فيها".

وأضاف: "دخلت كلية الحقوق وقدمت في مكتب التنسيق جامعة عين شمس، وبعد دخولي الجامعة.. لقيت نفس (اللافتة) بممر الكلية مكتوب عليها (على من يرغب للانضمام إلى فريق التمثيل بكلية الحقوق عليه الحضور بعد انتهاء المحاضرات) ولقيتني بروح للتمثيل تاني".

اختتم: "لما روحت لقيت هناك، الراحل كرم مطاوع وصلاح السقا والد أحمد السقا، وفايز حلاوة، وأحمد عبد الحميد، وعملنا مسرحية (هاملت) وكنت بجسد فيها دور ملك، وقدمت الدور بشكل جيد، وكل الزملاء أثنوا عليّا لأنهم كانوا كلهم في معهد التمثيل، فقالولي ليه مفكرتش تدخل المعهد، والحقيقة مجاش في بالي إن شغلتي أبقى ممثل خالص، وشاءت الظروف أن أتقدم بأوراقي للمعهد، وتقدم وقتها ما يقرب من ٣ آلاف شاب، وتم اختيار ١٠ أشخاص فقط كنت واحدا من بينهم".

وانطلق يوسف شعبان في مسيرته الفنية بعد أن تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1962، ومن أبرز مشاركاته السينمائية: "ميرامار، أم العروسة، للرجال فقط، معبودة الجماهير، مراتي مدير عام"، كما قدّم للتليفزيون العديد من المسلسلات المتميزة، منها: "الشهد والدموع، الوتد، الضوء الشارد، المال والبنون"، وغيرها.

يذكر أن آخر أعمال يوسف شعبان فيلم "الهرم الرابع" مع أحمد حاتم وتارا عماد وميرهان حسين ومحمود الجندي عام ٢٠١٦.