"عندما ترحل القامات".. مصطفى شعبان ينعي يوسف شعبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعي الفنان مصطفى شعبان، الفنان الكبير يوسف شعبان، الذي رحل عن عالمنا متأثرًا بفيروس كورونا.

ونشر"مصطفى" صورة للراحل عبر حسابه على نويتر، وعلق: "عندما ترحل القامات و لا ترحل.. بل تبقى محفورة في وجدان الكثيرين.. اللهم أكرمه وأحسن مثواه.. الله يرحمك يا أستاذ يوسف شعبان".

وأعلن نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي وفاة الفنان الكبير يوسف شعبان، يوم 28 فبراير.

ونشر"زكي" صورة للراحل يوسف شعبان، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق: "وداعا أستاذي وصديقي وحبيبي".

وأصيب الفنان يوسف شعبان بفيروس كورونا يوم 23 فبراير وتم نقله مستشفى العجوزة.

يذكر أن آخر أعمال يوسف شعبان فيلم "الهرم الرابع" بطولة أحمد حاتم وتارا عماد وميرهان حسين ومحمود الجندي في عام 2016.