"العمر لحظة".. هكذا نعى نجوم الفن أحلام الجريتلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن على نعي الفنانة القديرة أحلام الجريتلي التي وافتها المنية مساء الأحد، عبر حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

ونرصد لكم نعي الفنانين للراحلة في التقرير التالي:

نجلاء بدر

نشرت نجلاء بدر صورة تجمعها بها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لا إله إلا الله.. ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته".

رانيا فريد شوقي

كتبت الفنانة رانيا فريد شوقي عبر حسابها على إنستجرام: "البقاء لله ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته.. لا حول ولا قوة إلا بالله".

سيمون

الفنانة سيمون كتبت عبر حسابها على تويتر: "الأستاذة الفنانة أحلام الجريتلي.. البقية في حياتكم، الله يرحمها يا رب.. اتشرفت بالعمل معاها في (بين السرايات)..الست صباح".

شيكو

كتب الفنان شيكو، عبر حسابه على إنستجرام: "الفنانة أحلام الجريتلي في ذمة الله.. الفاتحة".

كارمن سليمان

كتبت الفنانة كارمن سليمان عبر حسابها على تويتر: "وفاة الفنانة أحلام الجريتلي.. ربنا يرحمها ويغفر لها".

هالة صدقي

وكتبت الفنانة هالة صدقي، عبر حسابها على إنستجرام: "العمر لحظة.. وداعًا للفنانة الكبيرة العزيزة أحلام الجريتلي".

هاجر الشرنوبي

وروّت الفنانة هاجر الشرنوبي، ونشرت الشرنوبي صورة تجمعها بالراحلة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "زي النهاردة من سنة بالظبط.. حصل عندي حالة وفاة لشخص عزيز عندي جدا وهو والد يوسف ابني الله يرحمه.. واستقبلت الخبر في تصوير مسلسل (ليالينا).. الحقيقة الست دي أخدتني في حضنها وقعدت تقرالي قرآن وتهديني، مكنتش أعرف إن بعدها بسنة، هرجع أقرأ أنا لحضرتك قرآن.. الله يرحمك يا أستاذة أحلام.. حقيقي بحبك جدا.. الله يرحمك ويجعلك من أهل الجنة اللهم آمين.. ادعولها يا جماعة وأقرولها الفاتحة علشان هي بجد تستاهل.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

آيتن عامر

وكتبت آيتن عامر، عبر حسابها على إنستجرام: "أستاذة أحلام الجريتلي في ذمة الله.. الله يرحمها ويغفر لها.. كنت بحبها جدا جدا".

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية‬ خبر الوفاة، ونعت الراحلة عبر صفحتها بموقع "فيسبوك".

وقالت النقابة في بيان لها: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬.. وفاة الفنانة القديرة أحلام الجريتلي.. ‫رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".

أحلام الجريتلي من مواليد 20 فبراير 1948، وهي من أصول شركسية، وآخر أعمالها مسلسل "اللعبة 2 ليفل الوحش".