كارول سماحة تغني الراب.. وهذا موعد طرح الأغنية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: كشفت النجمة اللبنانية كارول سماحة، عن اقتحامها عالم موسيقى الراب، عن طريق أغنية جديدة بعنوان “حياتي”، والتي ستطرح عبر منصة “يوتيوب” قريباً، مؤكدة أنها تتعاون من خلالها لأول مرة مع مغني الراب العالمي لارتيست والرابر الكويتي دافي.

وقالت كارول في لقاء تلفزيوني: “أغنيتي الجديدة اسمها حياتي.. ستطرح يوم الأربعاء 3 مارس الجاري مع رابر انترناشيونال اسمه (لارتيست). هو عايش بفرنسا بس أصله مغربي ورابر كويتي اسمه “دافي”، ودي جي يوسف وإن شاء الله بتحقق النجاح الكبير”.

وعن سبب تقديمها عمل غنائي بموسيقى الراب، قالت كارول: “هذا اللون حبيته من ناحية المواضيع اللي تناولها.. هو يتناول المواضيع الاجتماعية حبيت يكون في هيك تجربة مختلفة بعيد عن اللي أنا بعمله وكمان في كليب كرتون راح ينزل لأول مرة”.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية كارول سماحة ديو غنائي، جمعها مع الفنان المصري هاني شاكر لكن بشكل مختلف، حيث قدم كل منهما أغنية، وتم دمجهما بقصة واحدة ضمن كليبين غنائيين، الأولى بعنوان “شكرًا” قدمتها كارول، والأخرى “بقالي كتير” بصوت هاني شاكر.