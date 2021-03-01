فيسبوك في ورطة.. وغرامة بـ650 مليون دولار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: في عقوبة قاسية لعملاق التواصل الاجتماعي، وافق قاض فيدرالي أميركي بشكل نهائي على سداد شركة فيسبوك 650 مليون دولار لتسوية نزاع قانوني بشأن الخصوصية بينها وبين 1.6 مليون مستخدم في ولاية إلينوي الأميركية.

وصدر القرار الجمعة بعد نحو 6 أعوام من رفع دعوى قضائية ضد فيسبوك بدعوى انتهاك خصوصية المستخدمين، وفق وثائق اطلعت عليها وكالة “فرانس برس” الأحد.

كما رفع المحامي في شيكاغو، جاي إيدلسون، دعوى قضائية ضد فيسبوك عام 2015، متهماً الشبكة الاجتماعية بجمع بيانات بيومترية للتعرف على الوجوه بشكل غير قانوني في انتهاك لقانون الخصوصية بإلينوي الذي يعود لعام 2008.

يذكر أنه في نهاية يناير 2020، وافقت فيسبوك على دفع 550 مليون دولار بعدما فشلت في إسقاط الدعوى التي تحولت إلى دعوى جماعية في 2018. لكن في يوليو، قرر القاضي، جيمس دوناتو، أن المبلغ غير كاف.

“نتيجة تاريخية”

وخلال المحاكمة، تبين أن فيسبوك انتهكت قانون إلينوي من خلال تخزين البيانات البيومترية، أي المسح الرقمي لوجوه الأشخاص، لدعم ميزة وضع علامات على الوجوه دون موافقة المستخدمين.

يشار إلى أنه في عام 2019، اقترحت فيسبوك أن تكون ميزة التعرف على الوجه اختيارية فقط. ووفقاً لدوناتو، تعتبر القضية “نتيجة تاريخية” وتمثل “فوزاً كبيراً للمستهلكين في منطقة الخصوصية الرقمية المتنازع عليها بشدة”.

إلى ذلك علق قائلاً: “إنها واحدة من أكبر التسويات على الإطلاق لانتهاك الخصوصية”، لافتاً إلى أن المدعين سيحصلون على تعويض لا يقل عن 345 دولاراً لكل منهم.