مسلسل "The Crown".. نساء حول الملكة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحظى مسلسل "The Crown" أو "التاج" الذي يعرض على منصة "نتفليكس" بنسبة مشاهدة عالية وحصد العديد من الجوائز في مواسمه الثلاثة الأولى.

وذلك قبل أن يبدأ في نوفمبر/تشرين ثان الماضي الموسم الرابع الذي تدور أحداثه في ثمانينيات القرن الماضي وتركز على شخصيتين نسائيتين بجانب الملكة إليزابيث الثانية هما: مارجريت تاتشر، والأميرة ديانا.





المرأة الحديدية

باتت مارجريت تاتشر رئيسة وزراء المملكة المتحدة عام 1979 وهو المنصب الذي استمرت فيه حتى عام 1990 عندما استقالت بعد تراجع شعبيتها بسبب سياساتها، كانت تاتشر تنتمي لحزب المحافظين وكانت أول امرأة تتولى رئاسة حكومة دولة أوروبية.

ولدت تاتشر عام 1925 وبدأت تهتم بالسياسة منذ الصغر، درست العلوم الكيميائية في جامعة أوكسفورد الشهيرة وعقب تخرجها عملت كباحثة بينما كانت تدرس القانون في وقت فراغها وفي 1954 بدأت عملها كمحامية.





تولت تاتشر منصب رئيسة الوزراء وهي في الـ54 من عمرها وتؤدي دورها في المسلسل الممثلة جيليان أندرسون في موسم يتناول صعود وهبوط شعبية رئيسة الوزراء السابقة.



وعن استعدادها للدور قالت أندرسون لمجلة (فانيتي فير): "بدأت الاستعداد في منزل مع مدرب صوت حتى أتمكن من تقليد نبرتها حتى لا يبدو تقديمي للشخصية عملا ساخرا".

ولدت أندرسون عام 1968 في شيكاغو بالولايات المتحدة واشتهر بفضل دور دانا سكولي في مسلسل “The X-files” كما عملت في السينما في أعمال مثل “The last King of Scotland”.

ليدي دي

كان ظهور الأميرة ديانا في أحداث المسلسل من أكثر الأمور المرتقبة في الموسم الرابع من "The Crown" ، فقد تحولت ديانا سبينسر بعد زواجها من ولي العهد الأمير تشارلز إلى أكثر فرد محبوب في العائلة الملكية ونظرا لقربها من الشعب وبعدها عن برود البروتوكول الملكي لقبت بـ"أميرة الشعب".

ولدت ديانا فرانسيس عام 1961 في ساندرينجهام وكان والدها ينتمي للطبقة الأرستقراطية.

وتعرفت ديانا على الأمير تشارلز بينما كانت تربطه علاقة بشقيقتها سارة.. كان هو يبلغ 29 عاما وهي 16 وقد عادا ليلتقيا بعد ثلاث سنوات وبعدها بقليل تم إعلان خطبتهما وتزوجا في يوليو/تموز 1981 وأنجبا ابنين هما الأميران ويليام وهاري.

انفصل الثنائي عام 1992 وتم الطلاق رسميا في 1996 قبل عام من مصرع ديانا في حادث سير بباريس برفقة صديقها آنذاك دودي الفايد نجل رجل الأعمال المصري محمود الفايد.





تجسد دور ليدي دي في "The Crown" الممثلة إيما كورين التي قالت في تصريحات للنسخة البريطانية من مجلة (إل): "ما لفت انتباهي هو كم كانت ديانا صغيرة عندما وقع كل شئ.. لقد تزوجت وهي في الـ19 من عمرها.. هي لم تتزوج فقط وإنما تزوجت من العائلة المالكة وبعد عام أنجبت ويليام".

ولدت كورين في إنجلترا عام 1995 وحصلت على فرصتها الكبيرة في التمثيل عندما كانت تعمل في متجر بلندن وأخبرها وكيل أعمالها بأنها حصلت على تجربة أداء في مسلسل "Pennyworth" وفقا لموقع (The Hollywood Reporter).

وقبل مشاركتها في هذا المسلسل، ظهرت كورين في مسلسل “Grantchester” وفيلم “Misbehaviour”.

الملكة

ولدت إليزابيث الثانية عام 1926 قبل 6 أشهر فقط من مارجريت تاتشر.. كانت إليزابيث ألكساندرا ماري الإبنة الكبرى لألبرت دوق يورك وليدي إليزابيث باوز ليون.

لم يكن والدها ولي العهد خلفا لوالده الملك جورج الخامس ولكنه حل محل أخيه إدوارد الثامن عندما تخلى الأخير عن العرش عام 1936 ما جعل إليزابيث هي ولية العهد.

توجت إليزابيث الثانية ملكة عام 1953 وهي في الـ27 من عمرها عقب وفاة والدها في 1952 وحينها كانت متزوجة من فيليب ماونتباتن وأنجبا ولي العهد الأمير تشارلز وشقيقته آنا.. أنجبت الملكة إليزابيث لاحقا الأميرين أندرو وإدوارد عامي 1960 و1964.

باتت الملكة إليزابيث عام 2015 أطول ملوك بريطانيا جلوساً على العرش وفي 2021 ستكمل 95 عاما و69 عاما كملكة.





جسدت شخصيتها في الموسمين الأول والثاني كلير فوي وفي الثالث والرابع أوليفيا كولمان التي قالت في تصريحات لصحيفة (فاينانشال تايمز): "بعدما جسدت دور الملكة، أصبحت أعشقها.. أعتقد أنها تتمتع بتواضع كبير".

ولدت كولمان عام 1974 في إنجلترا وكانت تحلم منذ المراهقة بأن تصبح ممثلة وفي بداية مشوارها الفني اضطرت للعمل في وظائف أخرى لتغطية نفقاتها.

بالإضافة إلى "The Crown" ظهرت كولمان في أعمال أخرى مثل “Peep Show” و“Fleabag” و“Les misérables”.

نالت كولمان الأوسكار والجولدن جلوب والبافتا عام 2019 عن تجسيد شخصية الأميرة آنا في فيلم “The favourite”.

وينتهي مشوار كولمان مع "The Crown" في الموسم الرابع حيث ستقوم المثلة إيميلدا ستونتون بتجسيد شخصية إليزابيث الثانية في الموسمين الخامس والسادس.