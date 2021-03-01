سعد لمجرد يحيي التراث المغربي بأغنية "الغادي وحدو"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في إطلالة جديدة وبنمط غنائي جديد يمزج بين الفلكلور المغربي الأصيل والموسيقى العصرية، أطلق سعد لمجرد أغنيته الجديدة "الغادي وحدو"، والتي تعني "الذي يمشي وحيداً في الطريق".

وكعادته في إصداراته الأخيرة، ظهر المُغني المغربي سعد لمجرد في شكل جديد، إذ اختار هذه المرة إحياء التُراث الهواري ذي الأصول الأمازيغية المغربية، وذلك من باختيار إيقاعات تنتمي لهذا النمط من الغناء، وأيضاً مُشاركة إحدى الفرق النسائية التي تشتهر في المملكة بغنائها لهذا اللون.

وفي وقت سابق كتب لمجرد على حسابه في أنستقرام: "كليب الأغنية المغربية (الغادي وحدو) التي هي عبارة عن تعاون مع الأستاذ الكبير كريم زياد والعزيزات الغاليات اللاتي تحملن تاريخاً عريقاً (الهواريات)".

وتفاعل مُحبو سعد لمجرد بحرارة مع هذه الأغنية الجديدة، التي نشرها على قناته في يوتيوب، والتي يتجاوز عدد مُتابعيها 12 مليون مشترك، وبلغ عدد المشاهدات فيها ما مجموعه 3 مليارات مُشاهدة منذ إنشائها عام 2012.

وبعد حوالي 5 ساعات من نشرها، كسرت الأغنية حاجز المليون مُشاهدة، فيما يُتوقع أن تحصد في الساعات القليلة القادمة مُشاهدات أكثر، على غرار أغانيه السابقة التي تحصد مئات الملايين من المُشاهدات.

ويُعتبر لمجرد المُغني رقم 1 في المملكة المغربية، من حيث عدد مُتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يُتابعه 11.5 مليون شخص على منصة أنستقرام، و3.3 مليون على منصة فيسبوك، فأما تويتر فيُتابعه أكثر من مليون مُعجب.