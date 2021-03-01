جوائز جولدن جلوب.. فوز فيلمي "نومادلاند" و"بورات" ومسلسل "ذا كراون"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فاز فيلما (نومادلاند) و(بورات) بجائزتي جولدن جلوب أفضل فيلم درامي, وأفضل فيلم كوميدي على الترتيب, الأحد.

ونال (نومادلاند) أيضا جائزة أفضل إخراج وحصلت عليها المخرجة المولودة في الصين كلوي تشاو.

جاء ذلك في حفل أقيمت معظم فقراته عن بعد، وخيمت عليه ظروف الوباء ودعوات بالمزيد من التنوع.

واختير ساشا بارون كوهين أفضل ممثل كوميدي عن الجزء الثاني من (بورات) بينما فازت روزاموند بايك بجائزة أفضل ممثلة كوميدية عن فيلم (آي كير ألوت).





وحصلت أندرا دي على لقب أفضل ممثلة درامية عن دورها في فيلم (يونايتد ستيتس فيرساس بيلي هوليدي)، وفاز الراحل تشادويك بوزمان بجائزة أفضل ممثل درامي عن دوره في فيلم (ما رينيز بلاك بوتوم).

وفاز مسلسل (ذا كراون) الدرامي البريطاني ومسلسل (شيتس كريج) وكذلك (ذا كوين جامبت) بجوائز الأعمال التلفزيونية.





وحصلت إيما كورين، التي جسدت دور الأميرة ديانا، وجوش أوكونور الذي لعب دور الأمير تشارلز، وجيليان أندرسون التي أدت شخصية مارجرت ثاتشر في (ذا كراون) على جوائز التمثيل التلفزيوني.

وكان الممثلان البريطانيان دانيال كالويا وجون بوييجا وفيلم الرسوم المتحركة (سول) من بين الفائزين العديدين الذين اختارتهم رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية التي تعرضت لانتقادات لعدم وجود أي سود بين أعضائها البالغ عددهم 87 فردا.



