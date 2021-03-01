شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال ينتهي من تصوير مشاهد الديسكو فى مسلسل "ضل راجل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم ياسر جلال من تصوير مشاهد ديسكو خلال أحداث مسلسله الجديد "ضل راجل"، المقرر أن ينافس به فى موسم شهر رمضان المقبل، وجمعت المشاهد بينه وبين فريق العمل نور اللبنانية ونيرمين الفقى وآخرين من النجوم، ويكثف مخرج العمل عدد ساعات التصوير للانتهاء من التصوير فى فترة وجيزة حسب الخطة المتفق عليها من الجهة المنتجة للمسلسل.

ويجسد ياسر جلال دور مدرس العاب ويلعب ملاكمة خلال الأحداث، وهوالمسلسل الذي يشارك البطولة فيه مع ياسر جلال كل من، نور، محمود عبدالمغني، نرمين الفقي، رنا رئيس، أحمد حلاوة، إنعام سالوسة، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، ومن إخراج أحمد صالح.

والمسلسل ينتمي إلى نوعية المسلسلات الدرامية الاجتماعية والشعبية ويناقش العديد من صراعات ومشكلات المجتمع المختلفة وتدور أحداثه بين في عدد من المناطق الشعبية، وهو تأليف أحمد عبدالفتاح ومن إخراج أحمد صالح.

وكان آخر أعمال ياسر جلال مسلسل "الفتوة" فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته مي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، ورياض الخولى وليلى احمد زاهر ومحمود حافظ ومها نصار وعهدى صادق وأحمد جمال سعيد وضياء عبد الخالق وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجى.