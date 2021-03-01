شكرا لقرائتكم خبر عن جين فوندا في الجولدن جلوب: سعيدة بأني تركت شعري يتحول إلى اللون الرمادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازت جين فوندا بجائزة سيسل بي. دوميل الفخرية بحفل توزيع جوائز الجولدن جلوب، ووقف جميع الحضور بمن فيهم مقدمة الحفل احتراما لها على المسرح، وذلك من خلال حفل يقام لأول مرة بشكل افتراضي، وذلك بسبب جائحة كورونا وظروف الإغلاق التي يمر بها العالم، حيث يشارك المرشحون عن بُعد.

وخلال الحفل ظهرت النجمة بشعرها الرمادي، وأوضحت فوندا في مقابلة الأسبوع الماضي أنها قررت الاحتفاظ بلون شعرها الحقيقي، وقالت: "أقول لكم، أنا سعيدة للغاية لأنني تركته يتحول إلى اللون الرمادي".



jane fonda jane fonda



jane-fonda

وأضافت: "يكفي بالفعل إهدار الكثير من الوقت، الكثير من الأموال التي تم إنفاقها، والكثير من المواد الكيميائية - لقد انتهيت من ذلك".

والحفل يقام في مدينتي لوس أنجلوس ونيويورك، وتقدم الممثلة تينا فاي الحفل على الهواء مباشرة عبر قناة إن.بي.سي من قاعة رينبو في نيويورك، فيما تقدم إيمي بوهلر من لوس أنجلوس من فندق بيفرلي هيلتون، وكان من المفترض إقامة حفل توزيع Golden Globes في عطلة نهاية الأسبوع الأولى في يناير، لكن تم تأجيله بسبب فيروس كورونا. ومن بين أبرز المتنافسين في فئات الأفلام، كل من: "The Trial of the Chicago 7" و"The Father" و"One Night in Miami"، ومن بين أفضل المرشحين فى الدراما "The Queen’s Gambit" و"The Undoing" و"The Crown". ومن بين المرشحين لأفضل ممثلة، النجمة العالمية فيولا ديفيس عن دورها في فيلم Ma Rainey's Black Bottom، وفانيسا كيربي عن أدائها في فيلم "Pieces of a Woman"، وفرانسيس مكدورماند عن دورها في بطولة الفيلم المستقل Nomadland. وتنافس كل من: ريز أحمد عن دوره فى "Sound of Metal"، والراحل تشادويك بوسمان "Ma Rainey’s Black Bottom"، وديلروي ليندو "Da 5 Bloods" على جائزة أفضل ممثل.