شكرا لقرائتكم خبر عن أندرا داى تدفع متابعى جولدن جلوب 2021 للبكاء.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الممثلة أندرا داي دفعت متابعي حفل الجولدن جلوب 2021 إلى البكاء برد فعلها بعد فوزها بجائزة جولدن جلوب لأفضل أداء لممثلة في فيلم سينمائي - دراما عن عملها في دور البطولة في فيلم The United States vs، فعندما تم تسمية الممثلة والمغنية البالغة من العمر 36 عامًا بالفائزة، أصبحت عاطفية للغاية في لحظة مميزة وسعيدة للغاية.

حيث قالت أندرا داي: "أنا في حضور عمالقة مع فيولا ديفيس وفرانسيس مكدورماند وفانيسا كيربي وكاري موليجان ، لقد ألهمتني كثيرًا". "وإلى بيلي هوليداي المدهشة ، الديناميكية ، التحويلية ، التي غيرتني للتو بهذا الدور ، وبوجودها وروحها."

الحفل يقام في مدينتي لوس أنجلوس ونيويورك، وتقدم الممثلة تينا فاي الحفل على الهواء مباشرة عبر قناة إن.بي.سي من قاعة رينبو في نيويورك، فيما تقدم إيمي بوهلر من لوس أنجلوس من فندق بيفرلي هيلتون، وكان من المفترض إقامة حفل توزيع Golden Globes في عطلة نهاية الأسبوع الأولى في يناير، لكن تم تأجيله بسبب فيروس كورونا.

ومن بين أبرز المتنافسين في فئات الأفلام، كل من: "The Trial of the Chicago 7" و"The Father" و"One Night in Miami"، ومن بين أفضل المرشحين فى الدراما "The Queen’s Gambit" و"The Undoing" و"The Crown".

ومن بين المرشحين لأفضل ممثلة، النجمة العالمية فيولا ديفيس عن دورها في فيلم Ma Rainey's Black Bottom، وفانيسا كيربي عن أدائها في فيلم "Pieces of a Woman"، وفرانسيس مكدورماند عن دورها في بطولة الفيلم المستقل Nomadland.

وتنافس كل من: ريز أحمد عن دوره فى "Sound of Metal"، والراحل تشادويك بوسمان "Ma Rainey’s Black Bottom"، وديلروي ليندو "Da 5 Bloods" على جائزة أفضل ممثل.

يذكر أن الممثل مارك رافلو رد على بيان منظمة الصحافة الأجنبية المنظمة لجائزة Golden Globes، حول محاولة استدراك الخطأ بعدم وجود أعضاء أصحاب بشرة سمراء، بأنه مجرد تجميل، ونشر تدوينة جاء بها: "الإصلاح التجميلي لا يكفي"، وذلك كتعليق على صورة للجائزة بلون فضي على عكس الأصلية فهي ذهبية، وظهرت مكسورة، كاشفا أن اللجنة مكونة من 87 عضوا ليس بهم أي شخص ذي بشرة سمراء.

وكان حساب جولدن جلوب قد أصدر بيانا جاء به: "نحن على علم بأن لجنة يجب أن تمثل كل المجتمعات في كل العالم المحبة للسينما والتليفزيون الذين يلهمهم الفنانون ويعلموهم، نحن على علم بأنه يجب أن يتم تمثيل أصحاب البشرة السمراء في اللجنة، مثل كل المجتمعات غير الممثلة، وسنبدأ العمل على ذلك فورا".