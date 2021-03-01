شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة تشادويك بوسمان تلقى خطابا مؤثرا بعد حصد النجم الراحل جولدن جلوب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل النجم العالمى الراحل تشادويك بوسمان على جائزة جولدن جلوب 2021 لأفضل ممثل رغم وفاته فى أغسطس الماضي، وظهرت زوجتة بوسمان، سيمون ليدوارد، من خلال zoom حيث ألقت خطابًا عاطفيًا للغاية على شرفه، قائلة "كان يشكر الله، كان يشكر والديه، كان يشكر أسلافه على إرشادهم وتضحياتهم.. كان يقول شيئًا جميلًا، شيئًا ملهمًا ، شيئًا من شأنه أن يضخم هذا الصوت الخفيف داخلنا جميعًا الذي يخبرنا أنه يمكننا الاستمرار في الاتصال به مرة أخرى".

حفل الجولدن جلوب 2021 يقام لأول مرة بشكل افتراضي بسبب جائحة كورونا وظروف الإغلاق التي يمر بها العالم، حيث يشارك المرشحون عن بعد، وبالتلي لن يكون هناك أي تجمع بين النجوم المرشحون للجوائز.

الحفل يقام في مدينتي لوس أنجلوس ونيويورك، وتقدم الممثلة تينا فاي الحفل على الهواء مباشرة عبر قناة إن.بي.سي من قاعة رينبو في نيويورك، فيما تقدم إيمي بوهلر من لوس أنجلوس من فندق بيفرلي هيلتون، كان من المفترض إقامة حفل توزيع Golden Globes في عطلة نهاية الأسبوع الأولى في يناير، لكن تم تأجيله بسبب فيروس كورونا.

ومن بين أبرز المتنافسين في فئات الأفلام، كلاً من "The Trial of the Chicago 7" و "The Father" و "One Night in Miami"، ومن بين أفضل المرشحين فى الدراما "The Queen’s Gambit" و"The Undoing" و"The Crown".

ومن بين المرشحين لأفضل ممثلة، هى النجمة العالمية فيولا ديفيس عن دورها في فيلم Ma Rainey's Black Bottom، وفانيسا كيربي عن أدائها في فيلم "Pieces of a Woman" وفرانسيس مكدورماند عن دورها في بطولة الفيلم المستقل Nomadland.

وتنافس كلاً من ريز أحمد عن دوره فى ("Sound of Metal") والراحل تشادويك بوسمان ("Ma Rainey’s Black Bottom") وديلروي ليندو ("Da 5 Bloods") على جائزة أفضل ممثل.