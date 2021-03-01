هكذا نعى نبيل الحلفاوي الراحل يوسف شعبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى الفنان نبيل الحلفاوي، الفنان الكبير يوسف شعبان، الذي رحل يوم الأحد متأثرًا بفيروس كورونا.

كتب "الحلفاوي" تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "البقاء لله والحمد لله الذي لطف به ولم يطل عذابه، رحلة ممتدة من شبرا إلى كل أنحاء الوطن العربي، ظل خلالها يمتعنا بأعماله".

أضاف: "رحل يوسف شعبان ومعنا سيبقى سلامة فراويلة وحافظ رضوان ووهبي السوالمي ومحسن ممتاز وغيرهم أحياء من جيل إلى جيل، رحمة الله وخالص الدعاء والعزاء لأسرته ومحبيه".

أعلن نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي وفاة الفنان الكبير يوسف شعبان، يوم الأحد 28 فبراير.

نشر "زكي" صورة للراحل يوسف شعبان، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "وداعا أستاذي وصديقي وحبيبي".

أصيب الفنان يوسف شعبان بفيروس كورونا يوم 23 فبراير وتم نقله مستشفى العجوزة.

آخر أعمال يوسف شعبان فيلم "الهرم الرابع" مع أحمد حاتم وتارا عماد وميرهان حسين ومحمود الجندي في عام 2016.