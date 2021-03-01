عبير صبري تروج لمسلسل "موسى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روجت الفنانة عبير صبري لمسلسل "موسى"، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2021.

نشرت عبير البوستر الرسمي للمسلسل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "البوستر الرسمي لملحمة موسى، رمضان بإذن الله".

ومن جانبها؛ علقت الفنانة جومانا مراد على الصورة، قائلة: "بالتوفيق حبيبتي".

مسلسل "موسى" بطولة: محمد رمضان، عبير صبري، رياض الخولي، سمية الخشاب، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق.

المسلسل من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار صعيدي.