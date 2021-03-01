في حفل افتراضي.. "minari" يفوز بجائزة جولدن جلوب أفضل فيلم أجنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - فاز فيلم "minari" بجائزة جولدن جلوب أفضل فيلم أجنبي، خلال حفل يقام لأول مرة بشكل افتراضي، بسبب كورونا، حيث يشارك المرشحون عن بُعد.

والحفل يقام في مدينتي لوس أنجلوس ونيويورك، وتقدم الممثلة تينا فاي الحفل على الهواء مباشرة عبر قناة إن.بي.سي من قاعة رينبو في نيويورك، فيما تقدم إيمي بوهلر من لوس أنجلوس من فندق بيفرلي هيلتون.

وكان حساب جولدن جلوب قد أصدر بيانا جاء به: "نحن على علم بأن لجنة يجب أن تمثل كل المجتمعات في كل العالم المحبة للسينما والتليفزيون الذين يلهمهم الفنانون ويعلموهم، نحن على علم بأنه يجب أن يتم تمثيل أصحاب البشرة السمراء في اللجنة، مثل كل المجتمعات غير الممثلة، وسنبدأ العمل على ذلك فورا".