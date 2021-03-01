"العمر لحظة".. هالة صدقي تنعي أحلام الجريتلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
نعت الفنانة هالة صدقي، الفنانة أحلام الجريتلي التي وافتها المنية مساء الأحد، داخل منزلها.
وكتبت هالة، عبر حسابها على إنستجرام: "العمر لحظة.. وداعًا للفنانة الكبيرة العزيزة أحلام الجريتلي".
وأعلنت نقابة المهن التمثيلية خبر وفاة أحلام الجريتلي، ونعت الراحلة عبر صفحتها بموقع "فيسبوك".
وقالت النقابة في بيان لها: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية.. وفاة الفنانة القديرة أحلام الجريتلي.. رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".
أحلام الجريتلي من مواليد 20 فبراير 1948، وهي من أصول شركسية، وآخر أعمالها مسلسل "اللعبة 2 ليفل الوحش".