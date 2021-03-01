فيديو| روجينا تستعرض أناقتها.. ونادية الجندي تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة روجينا مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت روجينا في الفيديو وهي تستعرض أناقتها من داخل منزلها، وعلقت: "ما تجمعه الأحلام لا تفرقه اليقظة".

انهالت التعليقات على الفيديو، وعلقت الفنانة نادية الجندي ووضعت مجموعة قلوب حمراء، فيما كتب الفنان عزوز عادل: "الغالية، ربنا يحفظك".

تخوض الفنانة روجينا السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "بنت السلطان" بطولة باسم سمرة، أحمد مجدي، حسن أبو الروس، ندا موسى، محمود حافظ، محمد مهران، بيومي فؤاد، سوسن بدر.

المسلسل من إنتاج شركة MGR للمنتج ممدوح شاهين وسيناريو وحوار أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.