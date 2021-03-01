لطيفة ناعية يوسف شعبان: "بصمتك قوية في الفن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعت الفنانة لطيفة، الفنان الكبير يوسف شعبان الذي رحل عن عالمنا، يوم الأحد، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت "لطيفة" عبر حسابها على إنستجرام: "الله يرحمك يا فنان يا عظيم يا إنسان يا محترم.. بصمتك قوية في الفن.. كل الأجيال هتتعلم منك ومن احترامك للفن ولجمهورك.. ألف رحمة ونور على روحك.. يوسف شعبان".

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وأعلن نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، عن وفاة الفنان الكبير يوسف شعبان، يوم 28 فبراير.

ونشر "زكي" صورة للراحل يوسف شعبان، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "وداعا أستاذي وصديقي وحبيبي".

أصيب الفنان يوسف شعبان بفيروس كورونا يوم 23 فبراير وتم نقله مستشفى العجوزة.

يذكر أن آخر أعمال يوسف شعبان فيلم "الهرم الرابع" مع أحمد حاتم وتارا عماد وميرهان حسين ومحمود الجندي في عام 2016.