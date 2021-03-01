"كنت بحبها جدا".. آيتن عامر تنعي الفنانة أحلام الجريتلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
نعت الفنانة آيتن عامر، الفنانة أحلام الجريتلي التي وافتها المنية مساء الأحد.
وكتبت آيتن، عبر حسابها على إنستجرام: "أستاذة أحلام الجريتلي في ذمة الله.. الله يرحمها ويغفر لها.. كنت بحبها جدا جدا".
وأعلنت نقابة المهن التمثيلية خبر الوفاة، ونعت الراحلة عبر صفحتها بموقع "فيسبوك".
وقالت النقابة في بيان لها: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية.. وفاة الفنانة القديرة أحلام الجريتلي.. رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".
أحلام الجريتلي من مواليد 20 فبراير 1948، وهي من أصول شركسية، وآخر أعمالها مسلسل "اللعبة 2 ليفل الوحش".