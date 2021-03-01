"كنت بحبها جدا".. آيتن عامر تنعي الفنانة أحلام الجريتلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعت الفنانة آيتن عامر، الفنانة أحلام الجريتلي التي وافتها المنية مساء الأحد.

وكتبت آيتن، عبر حسابها على إنستجرام: "أستاذة أحلام الجريتلي في ذمة الله.. الله يرحمها ويغفر لها.. كنت بحبها جدا جدا".

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية‬ خبر الوفاة، ونعت الراحلة عبر صفحتها بموقع "فيسبوك".

وقالت النقابة في بيان لها: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬.. وفاة الفنانة القديرة أحلام الجريتلي.. ‫رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".

أحلام الجريتلي من مواليد 20 فبراير 1948، وهي من أصول شركسية، وآخر أعمالها مسلسل "اللعبة 2 ليفل الوحش".