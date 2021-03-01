شكرا لقرائتكم خبر عن كلوي تشاو تفوز بجائزة الجولدن جلوب أفضل مخرجه عن فيلم nomadland والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازت المخرجة كلوي تشاو بجائزة الجولدن جلوب أفضل مخرجة عن فيلمها nomadland ، وذلك خلال حفل أقيم لأول مرة بشكل افتراضي بسبب جائحة كورونا وظروف الإغلاق التي يمر بها العالم، حيث يشارك المرشحون عن بعد.

الحفل يقام في مدينتي لوس أنجلوس ونيويورك، وتقدم الممثلة تينا فاي الحفل على الهواء مباشرة عبر قناة إن.بي.سي من قاعة رينبو في نيويورك، فيما تقدم إيمي بوهلر من لوس أنجلوس من فندق بيفرلي هيلتون، كان من المفترض إقامة حفل توزيع Golden Globes في عطلة نهاية الأسبوع الأولى في يناير، لكن تم تأجيله بسبب فيروس كورونا.

ومن بين أبرز المتنافسين في فئات الأفلام، كلاً من "The Trial of the Chicago 7" و "The Father" و "One Night in Miami"، ومن بين أفضل المرشحين فى الدراما "The Queen’s Gambit" و"The Undoing" و"The Crown".

ومن بين المرشحين لأفضل ممثلة، هى النجمة العالمية فيولا ديفيس عن دورها في فيلم Ma Rainey's Black Bottom، وفانيسا كيربي عن أدائها في فيلم "Pieces of a Woman" وفرانسيس مكدورماند عن دورها في بطولة الفيلم المستقل Nomadland.

وتنافس كلاً من ريز أحمد عن دوره فى ("Sound of Metal") والراحل تشادويك بوسمان ("Ma Rainey’s Black Bottom") وديلروي ليندو ("Da 5 Bloods") على جائزة أفضل ممثل.