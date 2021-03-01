شكرا لقرائتكم خبر عن جين فوندا ترتدى بدلة قديمة فى جولدن جلوب 2021: تعهدت بعدم شراء ملابس مرة آخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازت جين فوندا بجائزة سيسل بي. دوميل الفخرية بحفل توزيع جوائز الجولدن جلوب، ووقف جميع الحضور بمن فيهم مقدمة الحفل احتراما لها على المسرح، واختارت النجمة أن تظهر بأزياء كانت قد ارتدها من قبل، حيث صرحت فى حديثها مؤخرا خلال مقابلة مع برنامج إلين دي جينيريس، قائلة: "لقد تعهدت قبل عامين بألا أشترى أي ملابس جديدة مرة أخرى. نحن ننفق الكثير من المال، ونشتري أشياء كثيرة جدًا، ثم نتخلص منها، نحاول تطوير هويتنا من خلال التسوق، أليس كذلك؟ يجب أن نوقف ذلك، أوقفوا كل هذه النزعة الاستهلاكية".

وأضافت: كان عليا أن أذهب إلى خزانة الملابس واكتشف شيئًا لا يزال يناسبنى وقد ارتديته من قبل، وبدلة جين من تصميم ريتشارد تايلر.

حفل الجولدن جلوب 2021 يقام لأول مرة بشكل افتراضي بسبب جائحة كورونا وظروف الاغلاق التي يمر بها العالم، حيث يشارك المرشحون عن بعد، وبالتلي لن يكون هناك أي تجمع بين النجوم المرشحون للجوائز،

والحفل يقام في مدينتي لوس أنجلوس ونيويورك، وتقدم الممثلة تينا فاي الحفل على الهواء مباشرة عبر قناة إن.بي.سي من قاعة رينبو في نيويورك، فيما تقدم إيمي بوهلر من لوس أنجلوس من فندق بيفرلي هيلتون، كان من المفترض إقامة حفل توزيع Golden Globes في عطلة نهاية الأسبوع الأولى في يناير، لكن تم تأجيله بسبب فيروس كورونا.

ومن بين أبرز المتنافسين في فئات الأفلام، كلاً من "The Trial of the Chicago 7" و "The Father" و "One Night in Miami"، ومن بين أفضل المرشحين فى الدراما "The Queen’s Gambit" و"The Undoing" و"The Crown".

ومن بين المرشحين لأفضل ممثلة، هى النجمة العالمية فيولا ديفيس عن دورها في فيلم Ma Rainey's Black Bottom، وفانيسا كيربي عن أدائها في فيلم "Pieces of a Woman" وفرانسيس مكدورماند عن دورها في بطولة الفيلم المستقل Nomadland.

وتنافس كلاً من ريز أحمد عن دوره فى ("Sound of Metal") والراحل تشادويك بوسمان ("Ma Rainey’s Black Bottom") وديلروي ليندو ("Da 5 Bloods") على جائزة أفضل ممثل.