مارجوت روبي وسلمى حايك وجال جادوت فى حفل جولدن جلوب رغم الجائحة.. صور

القاهرة - سامية سيد - رغم جائحة كوفيد -19 العالمية تم تنظيم حفل توزيع جوائز جولدن جلوب السنوي الـ78، بعد حوالي شهرين من موعد إقامته المعتاد، حيث انطلقت مراسم هوليوود المشهورة على قدم وساق وتوافد القليل من نجوم السينما على الحفل، المقام بفندق بيفرلي هيلتون الشهير في بيفرلي هيلز، لظهورهم على السجادة الحمراء.

وقادت مارجوت روبي وسلمى حايك وجال جادوت الطريق لأكبر ليلة في هوليوود، وبالتأكيد ليلة فريدة من نوعها في تاريخ عرض الجائزة؛ بسبب إقامتها وسط الجائحة العالمية.

وجولدن جلوب كان له شكل مختلف عن أي عام سابق، بسبب جائحة COVID-19، حيث قدّم الحفل كل من: Tina Fey وAmy Poehloer، فاستضافت تينا من غرفة Rainbow في مدينة نيويورك، بينما استضافت إيمي من فندق Beverly Hilton Hotel في Beverly Hills في لوس أنجلوس.

وبينما كان بعض المشاهير يحضرون حفل توزيع الجوائز شخصيًّا كمقدمي العروض، شاهد معظمهم من منازلهم وهم يشاركون صور فساتينهم الفاخرة من حديقتهم أو في غرفة معيشتهم مع أسرهم؛ فقد ارتدت أماندا سيفريد فستانها الفاتن في فندق قريب لمشاهدة وتقديم الجوائز خلال العرض.

وقادت مارجوت (30 سنة) الطريق إلى الحفل بفستان مذهل من شانيل، ذي أكمام طويلة مطبوع باللونين الأسود والأبيض، ومزيّن بتفاصيل مقصوصة بالإضافة إلى فتحة جانبية كبيرة.

وحفل الجولدن جلوب 2021 يقام لأول مرة الحفل بشكل افتراضي؛ بسبب جائحة كورونا وظروف الإغلاق التي يمر بها العالم، حيث يشارك المرشحون عن بُعد، وبالتالي لن يكون هناك أي تجمع بين النجوم المرشحين للجوائز.

والحفل يقام في مدينتي لوس أنجلوس ونيويورك، وتقدم الممثلة تينا فاي الحفل على الهواء مباشرة عبر قناة إن.بي.سي من قاعة رينبو في نيويورك، فيما تقدم إيمي بوهلر من لوس أنجلوس من فندق بيفرلي هيلتون، وكان من المفترض إقامة حفل توزيع Golden Globes في عطلة نهاية الأسبوع الأولى في يناير، لكن تم تأجيله بسبب فيروس كورونا.

ومن بين أبرز المتنافسين في فئات الأفلام، كل من: "The Trial of the Chicago 7" و"The Father" و"One Night in Miami"، ومن بين أفضل المرشحين فى الدراما "The Queen’s Gambit" و"The Undoing" و"The Crown".

ومن بين المرشحين لأفضل ممثلة، النجمة العالمية فيولا ديفيس عن دورها في فيلم Ma Rainey's Black Bottom، وفانيسا كيربي عن أدائها في فيلم "Pieces of a Woman"، وفرانسيس مكدورماند عن دورها في بطولة الفيلم المستقل Nomadland.

وتنافس كل من: ريز أحمد عن دوره فى "Sound of Metal"، والراحل تشادويك بوسمان "Ma Rainey’s Black Bottom"، وديلروي ليندو "Da 5 Bloods" على جائزة أفضل ممثل.