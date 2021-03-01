شكرا لقرائتكم خبر عن مارجوت روبي وسلمى حايك وجال جادوت فى حفل جولدن جلوب رغم الجائحة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم جائحة كوفيد -19 العالمية تم تنظيم حفل توزيع جوائز جولدن جلوب السنوي الـ78، بعد حوالي شهرين من موعد إقامته المعتاد، حيث انطلقت مراسم هوليوود المشهورة على قدم وساق وتوافد القليل من نجوم السينما على الحفل، المقام بفندق بيفرلي هيلتون الشهير في بيفرلي هيلز، لظهورهم على السجادة الحمراء.

وقادت مارجوت روبي وسلمى حايك وجال جادوت الطريق لأكبر ليلة في هوليوود، وبالتأكيد ليلة فريدة من نوعها في تاريخ عرض الجائزة؛ بسبب إقامتها وسط الجائحة العالمية.

وجولدن جلوب كان له شكل مختلف عن أي عام سابق، بسبب جائحة COVID-19، حيث قدّم الحفل كل من: Tina Fey وAmy Poehloer، فاستضافت تينا من غرفة Rainbow في مدينة نيويورك، بينما استضافت إيمي من فندق Beverly Hilton Hotel في Beverly Hills في لوس أنجلوس.

وبينما كان بعض المشاهير يحضرون حفل توزيع الجوائز شخصيًّا كمقدمي العروض، شاهد معظمهم من منازلهم وهم يشاركون صور فساتينهم الفاخرة من حديقتهم أو في غرفة معيشتهم مع أسرهم؛ فقد ارتدت أماندا سيفريد فستانها الفاتن في فندق قريب لمشاهدة وتقديم الجوائز خلال العرض.

وقادت مارجوت (30 سنة) الطريق إلى الحفل بفستان مذهل من شانيل، ذي أكمام طويلة مطبوع باللونين الأسود والأبيض، ومزيّن بتفاصيل مقصوصة بالإضافة إلى فتحة جانبية كبيرة.