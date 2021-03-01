شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت يحيى حفلا غنائيًا في دار الأوبرا 8 مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الموسيقار عمر خيرت، لإحياء حفل موسيقي على مسرح دار الأوبرا المصرية يوم 8 مارس المقبل، وهو الحفل الذى سيحضره عدد كبير من الجمهور مع مراعاة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لعدم تفشى فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يقدم الموسيقار عمر خيرت خلال الحفل، أهم مؤلفاته خلال مشواره الفنى، ومنها، "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثانى، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغانى.

يشار إلى أن الموسيقار عمر خيرت له عشرات الأعمال الفنية داخل مصر وخارجها، ومن أهم أعماله «مين ميحبش فاطمة، قضية عم أحمد، حنين، والله ما طلعت شمس ولا غربت، زي ما هي حبها، وفيها حاجة حلوة»، وغيرها من الأعمال الموسيقية الأخرى.

كانت قد حددت وزارة الثقافة، عددًا من الإجراءات الاحترازية التي يجب أن يتم تطبيقها عند إقامة أي من الحفلات أو الندوات في المراكز الثقافية التابعة لها، وتتمثل في الآتي:

- عدم السماح للزائرين بالدخول بدون ارتداء الكمامة.

- أن يكون الجلوس بأسبقية الحضور لنقر الحفلة.

- يتم منع دخول الأطفال أقل من 7 سنوات.

- الالتزام بالدخول من البوابة المخصصة للتعقيم.

- ضرورة الالتزام بقياس درجات الحرارة بواسطة المختص.

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- عدم السماح بتحريك المقاعد.