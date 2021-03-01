محمد الفلاح - بطلة جرايز أناتومي تهاجم لجنة جوائز جولدن جلوب

الإثنين 1 مارس 2021

وجهت الممثلة الأمريكية إلين بومبيو، بطلة مسلسل Grey's Anatomy (جرايز أناتومي) خطابًا مفتوحًا إلى لجنة تنظيم حفل جوائز جولدن جلوب.



والمعروف أن رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية مسؤولة عن تنظيم حفل جوائز جولدن جلوب سنويًا، رغم خلوها من أي صحفي أسمر البشرة.

وسلطت صحيفة "لوس انجلوس تايمز" الأمريكية، الضوء على النقطة السابقة في تقرير نشرته مؤخرًا، ما دفع الممثلة لاتخاذ موقفا بإرسال رأيها في خطاب رسمي، وفقًا لموقع "فرست بوست" الأمريكي.

ونددت "بومبيو" بأعضاء الرابطة الـ 87، المسؤولين عن حفل جولدن جلوب 2021، بسبب غياب التنوع.

من جانبها، علقت رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية على حالة الجدل المثارة بقولها: "إنهم يعملون حاليًا على خطة لحل الأزمة".

وذكر الموقع، أن "بومبيو" استمرت في هجومها في الخطاب بقولها: "هوليوود البيضاء عليها أن تصحح ما ارتكبته من أخطاء بحق العالم".

ووجهت "بومبيو" دعوة لزملائها بيض البشرة في الصناعة، أن يقفوا سويًا ويتعانوا لحل المشكلة من جذورها.