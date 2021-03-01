شكرا لقرائتكم خبر عن جوش أوكومور يفوز بجائزة جولدن جلوب أفضل ممثل تلفزيونى بمسلسل دراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الممثل جوش أوكومور بجائزة أفضل ممثل تلفزيونى فى مسلسل دراما وذلك عن دوره فى مسلسل the crown.

يقام لأول مرة حفل توزيع الجوائز بشكل افتراضى وذلك بسبب جائحة كورونا وظروف الاغلاق التى يمر بها العالم، حيث يشارك المرشحون عن بعد.

والحفل يقام فى مدينتى لوس أنجلوس ونيويورك، وتقدم الممثلة تينا فاى الحفل على الهواء مباشرة عبر قناة إن.بي.سى من قاعة رينبو فى نيويورك، فيما تقدم إيمى بوهلر من لوس أنجلوس من فندق بيفرلى هيلتون، كان من المفترض إقامة حفل توزيع Golden Globes فى عطلة نهاية الأسبوع الأولى فى يناير، لكن تم تأجيله بسبب فيروس كورونا.

ومن بين أبرز المتنافسين فى فئات الأفلام، كلاً من "The Trial of the Chicago 7" و"The Father" و"One Night in Miami"، ومن بين أفضل المرشحين فى الدراما "The Queen’s Gambit" و"The Undoing" و"The Crown".

ومن بين المرشحين لأفضل ممثلة، هى النجمة العالمية فيولا ديفيس عن دورها فى فيلم Ma Rainey's Black Bottom، وفانيسا كيربى عن أدائها فى فيلم "Pieces of a Woman" وفرانسيس مكدورماند عن دورها فى بطولة الفيلم المستقل Nomadland.

وتنافس كلاً من ريز أحمد عن دوره فى ("Sound of Metal") والراحل تشادويك بوسمان ("Ma Rainey’s Black Bottom") وديلروى ليندو ("Da 5 Bloods") على جائزة أفضل ممثل.