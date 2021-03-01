شكرا لقرائتكم خبر عن تينا فاى على السجادة الحمراء لـGolden Globes لتقديم الحفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت النجمة تينا فاى على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز Golden Globes، حيث تقدم فاى الحفل، فيما نشرت إيلى فانينج صورا من منزلها فى لندن حيث ارتدت فستان راقى والتقطت العديد من الصور وكأنها ستحضر بشكل حقيقى خاصة وانها من ضمن المرشحات للجوائز.

يقام لأول مرة الحفل بشكل افتراضى بسبب جائحة كورونا وظروف الإغلاق التى يمر بها العالم، حيث يشارك المرشحون عن بعد، وبالتلى لن يكون هناك أى تجمع بين النجوم المرشحون للجوائز.

والحفل يقام فى مدينتى لوس أنجلوس ونيويورك، وتقدم الممثلة تينا فاى الحفل على الهواء مباشرة عبر قناة إن.بي.سى من قاعة رينبو فى نيويورك، فيما تقدم إيمى بوهلر من لوس أنجلوس من فندق بيفرلى هيلتون، كان من المفترض إقامة حفل توزيع Golden Globes فى عطلة نهاية الأسبوع الأولى فى يناير، لكن تم تأجيله بسبب فيروس كورونا.

ومن بين أبرز المتنافسين فى فئات الأفلام، كلاً من "The Trial of the Chicago 7" و"The Father" و"One Night in Miami"، ومن بين أفضل المرشحين فى الدراما "The Queen’s Gambit" و"The Undoing" و"The Crown".

ومن بين المرشحين لأفضل ممثلة، هى النجمة العالمية فيولا ديفيس عن دورها فى فيلم Ma Rainey's Black Bottom، وفانيسا كيربى عن أدائها فى فيلم "Pieces of a Woman" وفرانسيس مكدورماند عن دورها فى بطولة الفيلم المستقل Nomadland.

وتنافس كل من ريز أحمد عن دوره فى ("Sound of Metal") والراحل تشادويك بوسمان ("Ma Rainey’s Black Bottom") وديلروى ليندو ("Da 5 Bloods") على جائزة أفضل ممثل.