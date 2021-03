شكرا لقرائتكم خبر عن مارك رافالو بعد فوزه بـ جولدن جلوب: لدينا أُم تحتضر وأمنا هي الأرض.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا النجم العالمي مارك رافالو، خلال خطابه بعد فوزه بجولدن جلوب أفضل أداء لممثل أو مسلسل محدود أو سلسلة مختارات أو صورة متحركة مخصصة للتليفزيون، عن دوره فى I Know This Much Is True، الآخرين إلى الاهتمام بالأرض، قائلا: "إيماني المتواضع أن ما يمنح كل الحزن والخسارة التي نعيشها هو حفاظنا بإنسانيتنا المشتركة، ما يربطنا أكبر مما يفرق بيننا. وكلما قمنا بتضمين بعضنا البعض، ورأينا بعضنا البعض وسماعنا بعضنا البعض، زادت سرعة شفاء قلوبنا وعقولنا المحطمة.

وأضاف: "لدينا أم تحتضر، والأم في قصتنا هي أمنا الأرض، ويجب أن نتوازن معها ونكرمها، وسوف تشفى أيضا، لذا دعونا نتشجع معا، دعونا نطوي صفحة الماضي القاسي لهذه الأمة.. والخبر السار هو أن الاندماج والعدالة والرعاية لأمنا الأرض تنتشر في كل مكان، فالضوء الإلهي يخترق العاصفة المظلمة البشعة التي كنا نعيشها".

والجدير بالذكر أن هذا هو رابع ترشيح لمارك في جولدن جلوب، وأول فوز له.

وحفل الجولدن جلوب 2021 يقام لأول مرة الحفل بشكل افتراضي؛ بسبب جائحة كورونا وظروف الإغلاق التي يمر بها العالم، حيث يشارك المرشحون عن بُعد، وبالتالي لن يكون هناك أي تجمع بين النجوم المرشحين للجوائز. والحفل يقام في مدينتي لوس أنجلوس ونيويورك، وتقدم الممثلة تينا فاي الحفل على الهواء مباشرة عبر قناة إن.بي.سي من قاعة رينبو في نيويورك، فيما تقدم إيمي بوهلر من لوس أنجلوس من فندق بيفرلي هيلتون، وكان من المفترض إقامة حفل توزيع Golden Globes في عطلة نهاية الأسبوع الأولى في يناير، لكن تم تأجيله بسبب فيروس كورونا. ومن بين أبرز المتنافسين في فئات الأفلام، كل من: "The Trial of the Chicago 7" و"The Father" و"One Night in Miami"، ومن بين أفضل المرشحين فى الدراما "The Queen’s Gambit" و"The Undoing" و"The Crown". ومن بين المرشحين لأفضل ممثلة، النجمة العالمية فيولا ديفيس عن دورها في فيلم Ma Rainey's Black Bottom، وفانيسا كيربي عن أدائها في فيلم "Pieces of a Woman"، وفرانسيس مكدورماند عن دورها في بطولة الفيلم المستقل Nomadland. وتنافس كل من: ريز أحمد عن دوره فى "Sound of Metal"، والراحل تشادويك بوسمان "Ma Rainey’s Black Bottom"، وديلروي ليندو "Da 5 Bloods" على جائزة أفضل ممثل.