فن ومشاهير

إيلي فانينج تشارك في حفل Golden Globes من منزلها

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القاهرة - سامية سيد - تشارك النجمة إيلي فانينج في حفل توزيع جوائز Golden Globes من منزلها في لندن، حيث ارتدت فستانا راقيا، والتقطت العديد من الصور، وكأنها ستحضر بشكل حقيقي، خاصة أنها من ضمن المرشحات للجوائز.

 

ووصلت قبل قليل مارجو روبي لمقر حفل توزيع جوائز Golden Globes وذلك للمشاركة في توزيع الجوائز.

 

ويقام لأول مرة الحفل بشكل افتراضي؛ بسبب جائحة وظروف الإغلاق التي يمر بها العالم، حيث يشارك المرشحون عن بُعد، وبالتالي لن يكون هناك أي تجمع بين النجوم المرشحين للجوائز.

 

والحفل يقام في مدينتي لوس أنجلوس ونيويورك، وتقدم الممثلة تينا فاي الحفل على الهواء مباشرة عبر قناة إن.بي.سي من قاعة رينبو في نيويورك، فيما تقدم إيمي بوهلر من لوس أنجلوس من فندق بيفرلي هيلتون، وكان من المفترض إقامة حفل توزيع Golden Globes في عطلة نهاية الأسبوع الأولى في يناير، لكن تم تأجيله بسبب فيروس كورونا.

 

ومن بين أبرز المتنافسين في فئات الأفلام، كل من: "The Trial of the Chicago 7" و"The Father" و"One Night in Miami"، ومن بين أفضل المرشحين فى الدراما "The Queen’s Gambit" و"The Undoing" و"The Crown".

 

ومن بين المرشحين لأفضل ممثلة، هى النجمة العالمية فيولا ديفيس عن دورها في فيلم Ma Rainey's Black Bottom، وفانيسا كيربي عن أدائها في فيلم "Pieces of a Woman" وفرانسيس مكدورماند عن دورها في بطولة الفيلم المستقل Nomadland.

 

وتنافس كل من ريز أحمد عن دوره فى "Sound of Metal"، والراحل تشادويك بوسمان "Ma Rainey’s Black Bottom"، وديلروي ليندو "Da 5 Bloods" على جائزة أفضل ممثل.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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