شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم The Trial of the Chicago 7 يحصد جائزة جولدن جلوب أفضل سيناريو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل فيلم The Trial of the Chicago 7 على جائزة جولدن جلوب أفضل أفضل سيناريو فيلم سينمائى، للكاتب آرون سوركين.

وحفل الجولدن جلوب 2021 يقام لأول مرة بشكل افتراضى بسبب جائحة كورونا وظروف الاغلاق التى يمر بها العالم، حيث يشارك المرشحون عن بعد، وبالتلى لن يكون هناك أى تجمع بين النجوم المرشحون للجوائز،

والحفل يقام فى مدينتى لوس أنجلوس ونيويورك، وتقدم الممثلة تينا فاى الحفل على الهواء مباشرة عبر قناة إن.بي.سى من قاعة رينبو فى نيويورك، فيما تقدم إيمى بوهلر من لوس أنجلوس من فندق بيفرلى هيلتون، كان من المفترض إقامة حفل توزيع Golden Globes فى عطلة نهاية الأسبوع الأولى فى يناير، لكن تم تأجيله بسبب فيروس كورونا.

ومن بين أبرز المتنافسين فى فئات الأفلام، كلاً من "The Trial of the Chicago 7" و"The Father" و"One Night in Miami"، ومن بين أفضل المرشحين فى الدراما "The Queen’s Gambit" و"The Undoing" و"The Crown".

ومن بين المرشحين لأفضل ممثلة، هى النجمة العالمية فيولا ديفيس عن دورها فى فيلم Ma Rainey's Black Bottom، وفانيسا كيربى عن أدائها فى فيلم "Pieces of a Woman" وفرانسيس مكدورماند عن دورها فى بطولة الفيلم المستقل Nomadland.

وتنافس كلاً من ريز أحمد عن دوره فى ("Sound of Metal") والراحل تشادويك بوسمان ("Ma Rainey’s Black Bottom") وديلروى ليندو ("Da 5 Bloods") على جائزة أفضل ممثل.