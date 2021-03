شكرا لقرائتكم خبر عن مقدمو حفل Golden Globes يسخرون من إقامته بشكل افتراضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل حفل توزيع جوائز جولدن جلوب، حث سخر مقدمو الحفل من إقامته بشكل افتراضى بدون نجوم، وعدد قليل من الحاضرين الذين ظهروا على طاولات متفرقة بشكل تباعدي ويرتدون الكمامات، في حين ظهر النجوم من المنازل مثل النجمة نيكول كيدمان التي ظهرت من خلال zoom برفقة أبنائها، وزوجها.

وحفل الجولدن جلوب 2021 يقام لأول مرة الحفل بشكل افتراضي؛ بسبب جائحة كورونا وظروف الإغلاق التي يمر بها العالم، حيث يشارك المرشحون عن بُعد، وبالتالي لن يكون هناك أي تجمع بين النجوم المرشحين للجوائز.

والحفل يقام في مدينتي لوس أنجلوس ونيويورك، وتقدم الممثلة تينا فاي الحفل على الهواء مباشرة عبر قناة إن.بي.سي من قاعة رينبو في نيويورك، فيما تقدم إيمي بوهلر من لوس أنجلوس من فندق بيفرلي هيلتون، وكان من المفترض إقامة حفل توزيع Golden Globes في عطلة نهاية الأسبوع الأولى في يناير، لكن تم تأجيله بسبب فيروس كورونا.

ومن بين أبرز المتنافسين في فئات الأفلام، كل من: "The Trial of the Chicago 7" و"The Father" و"One Night in Miami"، ومن بين أفضل المرشحين فى الدراما "The Queen’s Gambit" و"The Undoing" و"The Crown".

ومن بين المرشحين لأفضل ممثلة، هى النجمة العالمية فيولا ديفيس عن دورها في فيلم Ma Rainey's Black Bottom، وفانيسا كيربي عن أدائها في فيلم "Pieces of a Woman" وفرانسيس مكدورماند عن دورها في بطولة الفيلم المستقل Nomadland.

وتنافس كل من ريز أحمد عن دوره فى "Sound of Metal"، والراحل تشادويك بوسمان "Ma Rainey’s Black Bottom"، وديلروي ليندو "Da 5 Bloods" على جائزة أفضل ممثل.