درة توجه العزاء لأسرة يوسف شعبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت الفنانة درة العزاء لأسرة الفنان الكبير يوسف شعبان، الذي رحل عن عالمنا، يوم الأحد، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت "درة" عبر حسابها على تويتر: "ألف رحمة ونور على الفنان الكبير يوسف شعبان، وخالص التعازي لأسرته الكريمة وجمهوره".

وأعلن نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، عن وفاة الفنان الكبير يوسف شعبان، يوم 28 فبراير.

ونشر "زكي" صورة للراحل يوسف شعبان، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "وداعا أستاذي وصديقي وحبيبي".

أصيب الفنان يوسف شعبان بفيروس كورونا يوم 23 فبراير وتم نقله مستشفى العجوزة.

يذكر أن آخر أعمال يوسف شعبان فيلم "الهرم الرابع" مع أحمد حاتم وتارا عماد وميرهان حسين ومحمود الجندي في عام 2016.