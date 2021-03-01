"الدوام لله".. بدرية طلبة تنعي الفنانة أحلام الجريتلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
نعت الفنانة بدرية طلبة، الفنانة أحلام الجريتلي التي وافتها المنية مساء الأحد.
وكتبت بدرية، عبر حسابها على إنستجرام: "الدنيا والدوام لله.. دعواتكم للفنانة أحلام الجريتلي بالرحمة والمغفرة".
وأعلنت نقابة المهن التمثيلية خبر الوفاة، ونعت الراحلة عبر صفحتها بموقع "فيسبوك".
وقالت النقابة في بيان لها: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية.. وفاة الفنانة القديرة أحلام الجريتلي.. رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".
أحلام الجريتلي من مواليد 20 فبراير 1948، وهي من أصول شركسية، وآخر أعمالها مسلسل "اللعبة 2 ليفل الوحش".