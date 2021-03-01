"أستاذي ومعلمي".. نهال عنبر تنعي يوسف شعبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة نهال عنبر، الفنان الكبير يوسف شعبان، الذي رحل عن عالمنا يوم الأحد متأثرا بكورونا.

ونشرت "عنبر" صورة للرحل يوسف شعبان، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "وداعا أستاذي ومعلمي وصديق العمر الفنان يوسف شعبان يا رب ارحمه برحمتك الواسعة واغفر له واسكنه فسيح جناتك ويجعل مرضه في ميزان حسناته نسألكم الدعاء والفاتحة".

وأعلن نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي وفاة الفنان الكبير يوسف شعبان، يوم 28 فبراير.

نشر "زكي" صورة للراحل يوسف شعبان، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "وداعا أستاذي وصديقي وحبيبي".

أصيب الفنان يوسف شعبان بفيروس كورونا يوم 23 فبراير وتم نقله مستشفى العجوزة.

آخر أعمال يوسف شعبان فيلم "الهرم الرابع" مع أحمد حاتم وتارا عماد وميرهان حسين ومحمود الجندي في عام 2016