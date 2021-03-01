هاجر الشرنوبي تروي موقفا لا يُنسى لأحلام الجريتلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

روّت الفنانة هاجر الشرنوبي، موقفا للفنانة أحلام الجريتلي التي وافتها المنية مساء الأحد، داخل منزلها.

ونشرت الشرنوبي صورة تجمعها بالراحلة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "زي النهاردة من سنة بالظبط.. حصل عندي حالة وفاة لشخص عزيز عندي جدا وهو والد يوسف ابني الله يرحمه.. واستقبلت الخبر في تصوير مسلسل (ليالينا).. الحقيقة الست دي أخدتني في حضنها وقعدت تقرالي قرآن وتهديني".

وأضافت: "مكنتش أعرف إن بعدها بسنة، هرجع أقرأ أنا لحضرتك قرآن.. الله يرحمك يا أستاذة أحلام.. حقيقي بحبك جدا.. الله يرحمك ويجعلك من أهل الجنة اللهم آمين.. ادعولها يا جماعة وأقرولها الفاتحة علشان هي بجد تستاهل.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية‬ خبر الوفاة، ونعت الراحلة عبر صفحتها بموقع "فيسبوك".

وقالت النقابة في بيان لها: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬.. وفاة الفنانة القديرة أحلام الجريتلي.. ‫رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".

أحلام الجريتلي من مواليد 20 فبراير 1948، وهي من أصول شركسية، وآخر أعمالها مسلسل "اللعبة 2 ليفل الوحش".