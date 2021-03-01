"ستخلد ذكراك يا أستاذ".. ساموزين ينعي يوسف شعبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعى الفنان ساموزين، الفنان الكبير يوسف شعبان الذي رحل عن عالمنا، يوم الأحد، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب ساموزين عبر حسابه على إنستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي).. الفنان والإنسان المحترم يوسف شعبان في ذمة الله.. ستخلد ذكراك يا أستاذ.. الله يرحمك".

وأعلن نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، عن وفاة الفنان الكبير يوسف شعبان، يوم الأحد 28 فبراير.

ونشر "زكي" صورة للراحل يوسف شعبان، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "وداعا أستاذي وصديقي وحبيبي".

وأصيب الفنان يوسف شعبان بفيروس كورونا يوم 23 فبراير وتم نقله مستشفى العجوزة.

يذكر أن آخر أعمال يوسف شعبان فيلم "الهرم الرابع" مع أحمد حاتم وتارا عماد وميرهان حسين ومحمود الجندي في عام 2016.