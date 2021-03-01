شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "ساعة شيطان" لـ باسم سمرة يدخل مراحل المونتاج استعدادًا لطرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل فيلم "ساعة شيطان" مراحل المونتاج النهائية استعدادًا لطرحه خلال الفترة المقبلة، حيث لم يتم الاستقرار على موعده حتى الآن، والذى يشارك في بطولته كل من الفنان باسم سمرة محمد عز، مصطفى أبو سريع، مى القاضى، إسلام ابراهيم، أحمد سلطان، نانسي صلاح، منى ممدوح، منة بدر تيسير، تأليف دكتور أحمد عثمان، ومن إخراج إبرام نشأت، وتدور الأحداث فى إطار من التشويق والإثارة حول مجموعة شباب تدفعهم الظروف لمصير مجهول يتحكم به شيطان من الإنس متمثل فى تطبيق إلكترونى خبيث يتسلل إلى هواتفهم الذكية ويسيطر على حياتهم ويرشدهم إلى الهاوية.

وقال مؤخرًا الفنان باسم سمرة في تصريحات لـ"الخليج 365" إنه انتهى من تصوير مشاهده في فيلم "ساعة شيطان" الذى يشارك في بطولته عدد من الفنانين، منهم منذر رياحنة ومحمد عز ومنة بدر ومصطفى أبو سريع، ومن تأليف أحمد عثمان وإخراج إبرام نشأت .

وأضاف باسم أن أحداث الفيلم تدور حول لعبة ظهرت في روسيا تتحكم في الأشخاص لدرجة وصولهم إلى الانتحار وتكون سببا في قتل عدد كبير من لاعبيها.

وأكد سعادته بالعمل مع فنان كبير بحجم منذر رياحنة لم يتأخر حين طلب للمشاركة كضيف شرف في أحداث الفيلم، حيث إنه فنان يحب عمله بإخلاص .

وصور أبطال الفيلم بعض المشاهد مؤخرا، وكانت فى المقطم وجمعت بين معظم الفنانين المشاركين فى العمل، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية بين فريق العمل امام وخلف الكاميرا .

وكان آخر أفلام الفنان باسم سمرة "صندوق الدنيا" وينتمى إلى نوعية أعمال البطولة الجماعية التي تدور في إطار عدد من الحواديت والقصص الإنسانية المؤثرة لعدد من فئات المجتمع في منطقة وسط البلد بالقاهرة وكيفية التعامل مع الحياة سواء في النجاح أو الفشل.